De Vlaming die een onmogelijke uitdaging tot een goed einde bracht: hoe zou het nog zijn met ‘marathonman’?

Gent -

Stefaan Engels schreef geschiedenis in 2011 toen hij het record marathons lopen verbrak. Een jaar lang liep hij er elke dag eentje rond de Gentse Watersportbaan, 365 stuks dus. Een fysieke uitdaging die zelfs voor de meest geoefende lopers onder ons onmogelijk lijkt. Al is dat niet het moeilijkste: “Na vier maanden raakt je lichaam daar aan gewend, mentaal is het veel zwaarder.” Heeft hij een afkeer van het lopen gekregen?