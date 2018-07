Politie doet vreselijke ontdekking in huis: tweelingbroertjes (3) zitten opgesloten in piepkleine houten kist

De politie heeft onlangs een vreselijke ontdekking gedaan in een huis in het Braziliaanse Aparecidinha. Na een anonieme tip troffen ze daar twee driejarige broertjes aan in een kleine houten kist. Hun ouders hadden hen daarin opgesloten terwijl zij zelf gaan werken waren.

Volgens de lokale politie hadden de kinderen geen speelgoed, kussens of dekentjes in de houten kist. Bovendien werden ze van elkaar gescheiden door een paneel, zodat ze elkaar niet konden aanraken. De kist was van buitenaf afgesloten met een ketting en een hangslot.

“De ouders, allebei landbouwers, hebben verklaard dat ze de jongens zo opsloten zodat ze zelf hun werk in huis en op het veld konden doen”, zegt politiecommissaris Sonimarcos. “Maar de ruimte was echt heel klein en ze konden elkaar niet eens zien of aanraken.”

De ouders werden gearresteerd op verdenking van kindermishandeling, maar mochten na verklaringen te hebben afgelegd weer naar huis. Het is niet duidelijk of ze effectief aangeklaagd zijn.

De twee kinderen zijn intussen wel naar een opvangtehuis gebracht. Volgens officiële instanties vertoonden zij verder geen tekenen van fysiek geweld.