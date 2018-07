Werk-privébalans: ‘We vangen geen signalen meer op als we over onze grenzen gaan’

Liefde in balans. Zo heet het boek dat Karen Kelchtermans heeft geschreven over relaties die onder druk staan door de combinatie van werk en privé. "We lopen mee in de ratrace naar ultieme prestaties op de werkvloer en moeten daarnaast nog een familie draaiende houden en allerlei hobby's beoefenen. Dat zorgt automatisch voor stress en burn-outs, terwijl we puur intuïtief en spiritueel nochtans een oplossing zouden kunnen vinden", zegt de uit Peer afkomstige auteur.

Hoe komt het dat we ons helemaal op het werk storten en daardoor onszelf geestelijk en fysiek in de vernieling rijden? "Ons hoofd is onze controletoren geworden", vertelt Karen Kelchtermans. "We luisteren niet meer naar ons gevoel. We zijn ergens onderweg onze intuïtie kwijtgeraakt die ons zou moeten influisteren waar onze grenzen liggen en wat goed voor ons is. Het is onze intuïtie die zegt als we ons lichaam uitputten of onze relatie ondervoeden. Die ons waarschuwt als we teveel de verwachtingen van anderen invullen of iets doen dat niet bij ons past. Dat leidt tot een scheeftrekking van de relaties, zowel op het werk als thuis."

En er is geen weg terug? "Jawel, maar we hebben stilte en ruimte nodig om de 'taal' van deze signalen terug op te vangen. En die ruimte ontbreekt of we maken er geen tijd voor door de hectische omstandigheden waarin we onszelf positioneren. We stemmen ons gedrag af op ons denken en schakelen de signalen van ons lichaam uit. Daardoor gaat veel waardevolle informatie verloren en kan het helemaal verkeerd gaan."

Waar zijn we die taal van de intuïtie dan kwijtgeraakt? "Daarvoor moeten we terug naar de Verlichting. Je pense, donc je suis... Alles moet sindsdien wetenschappelijk te bewijzen zijn, anders bestaat het niet. Individualisme stak de kop op en is alleen maar toegenomen. Die historische context, en dan vooral de tijdsgeest waarin wij groot zijn geworden, heeft geleid tot een vervreemding van de indicaties dat het niet goed met ons gaat."

Bore-out

In haar boek maakt Karen Kelchtermans ook de link tussen de emancipatie van de vrouw en de gevolgen daarvan voor werk- en privérelaties. "Het individualisme heeft de emancipatie in gang gezet. Een logische en tegelijk noodzakelijke stap, want de vrouwen verkeerden in een 'bore-out'. Ze werden niet gezien noch erkend in hun talenten, wat voor frustratie zorgde. Door de emancipatie forceerden ze hun rechtmatige plek op de werkvloer en op het publieke toneel. Dat is nog altijd niet verteerd.”

“Ik heb de indruk dat wij als vrouwen nog altijd onbewust een schuld aan het afbetalen zijn. Precies alsof we ons nog aan het bewijzen zijn dat we het waard zijn om te mogen meespelen. We zijn ons hierdoor 'vermannelijkt' gaan gedragen. We hebben een mannelijke inrichting van de arbeidsorganisatie en zelfs van de hele maatschappij geaccepteerd. Hierdoor hebben we onszelf verloochend en tekort gedaan. We zijn de connectie met het vrouwelijke in onszelf verloren en zo ook met onze mannelijke collega's, partner en familieleden. Daar lijden relaties onder."

Spiritueel

Maar er is een uitweg... "Het is mogelijk om de balans in evenwicht te brengen", zegt Karen Kelchtermans. "Vrouwen, maar ook mannen, kunnen hun geestelijk kapitaal terug wakker maken en zelf de hoofdrol opeisen in hun eigen leven. Meer nog, wie er actief aan werkt, kan een katalysator zijn om anderen op het werk en in zijn omgeving gelukkiger te maken."

Hoe dan? "Cognitief en rationeel hebben we onze mogelijkheden uitgeput", stelt de auteur. "Maar op intuïtief en spiritueel vlak zijn er nog grote stappen te zetten om meer in balans te geraken. Door geestelijke zelfontplooiing en zelfkennis een plaats te geven, kunnen we grote veranderingen in iedere levensfase beter aan: een andere job, een nieuwe baas, een familiale twist, een echtscheiding, opgroeiende kinderen... Zo kan het evenwicht in werk en leven hersteld worden.”