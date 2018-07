Trump geeft May de volle laag en bezoekt dan samen militaire academie

Boven Londen is een grote ‘babypop’ van Trump opgelaten Foto: Photo News

Na zijn aanval tegen Theresa May heeft de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag samen met de Britse premier de Royal Military Academy Sandhurst, ten zuiden van Londen, bezocht. In Londen is veel kritiek op Trump. Op veel plaatsen wordt ook de spot met hem gedreven.

Trump had May in een interview met het Britse boulevardblad The Sun hard aangepakten kritiek geleverd op haar brexit-strategie. Hij waarschuwde dat een mogelijk handelsakkoord met de Verenigde Staten kon mislukken als Groot-Brittannië te nauw verbonden zou blijven met de Europese Unie. Tegelijk loofde hij haar rivaal Boris Johnson.

De brexit-plannen van May omvatten onder meer een vrijhandelszone en een douaneovereenkomst met de EU. Ze heeft niet gereageerd op het commentaar van Trump, dat volgens Britse media en parlementsleden een schending van het protocol en een belediging voor May was.

Het Britse pond daalde vrijdagmorgen tegenover de euro en de dollar bij de opening van de Europese beurzen. Rond 10.40 uur stond het Britse pond op 1,3119 dollar, tegen 1,3206 dollar donderdagavond, en de euro was 88,55 pence waard, tegen 88,36 pence de dag daarvoor.

Intussen zei de Amerikaanse president Donald Trump “dat de relatie met de Britse premier Theresa May zeer, zeer sterk” is. Hij zei dat in het buitenverblijf Chequers van de premier.

Babyversie van Trump

Intussen wordt op veel plaatsen geprotesteerd tegen Trump en wordt ook de spot met hem gedreven. Betogers hebben vrijdag een zes meter grote, opblaasbare, oranje babyversie van de Amerikaanse president Donald Trump opgelaten bij het Britse parlement in het centrum van Londen. Tientallen sympathisanten en journalisten keken toe terwijl de ballon opgeblazen werd onder het toeziende oog van “babysitters”.

Op hun crowdfundingpagina zeiden de betogers dat ze met de ballon wilden tonen dat Trump een “grote, boze baby met een fragiel ego” was. “Hij is ook een racistische demagoog, een gevaar voor vrouwen, immigranten en minderheden, en een dodelijke bedreiging voor de wereldvrede en het voortbestaan van leven op aarde”, zeiden ze.

Sommige critici vielen de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, aan omdat hij toelating gaf voor de stunt. Zijn bureau zei dat hij groen licht had gegeven omdat hij “achter het recht op vreedzaam protest staat en begrijpt dat dit veel verschillende vormen kan aannemen”.