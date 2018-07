Werken in begrafenissector niet meer in het ... zwart

Brussel - Werken in de begrafenissector wordt meer flexibel. Er komt een statuut van gelegenheidswerknemer zodat begrafenisondernemers sneller en efficiënter personeel kunnen inschakelen. Dat staat in een wetsontwerp van staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld), waarvoor de ministerraad vrijdag het licht op groen heeft gezet.

In ons land zijn zowat 522 werkgevers en 4.920 werknemers actief in de uitvaartsector, onder wie een 3.000-tal occasioneel. Omdat een overlijden meestal onverwacht komt, moeten begrafenisondernemers snel en eenvoudig mensen kunnen inschakelen. Probleem is dat ze aan heel wat administratieve verplichtingen moeten voldoen, terwijl ze onmogelijk kunnen inschatten hoeveel begrafenissen ze de week nadien moeten organiseren, legt staatssecretaris De Backer uit.

Het gevolg is zwartwerk, aldus De Backer. Daarom voert hij met de steun van de sociale partners een statuut van gelegenheidswerknemer in, net zoals dat vandaag al bestaat in de horeca en in de land- en tuinbouw. Dat statuut staat open voor werkenden, gepensioneerden en inactieven. Onder dat statuut kan een werkgever zijn werknemers zonder een vast uurrooster gemakkelijk oproepen. Net zoals in de horeca volstaat een mondelinge overeenkomst. Daar tegenover staat dat alle gewerkte uren wel moeten geregistreerd worden in het zogenaamde dag-Dimona systeem.

Volgens de staatssecretaris zullen controles meer vanop afstand gebeuren, via zogenaamde knipperlichten. “Het spreekt voor zich dat inspectiediensten werknemers in deze sector niet even kunnen vragen om het werk neer te leggen om een controle te houden”, legt De Backer uit. “Door het wettelijk kader te vereenvoudigen dat flexibele tewerkstelling mogelijk en betaalbaar maakt, wordt zwartwerk bij de wortel aangepakt.”