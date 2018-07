Britse pers ziet Engelse spelers weer lachen, Pickford en Kane willen Courtois en Lukaku de loef afsteken

Na de nederlaag tegen Kroatië zaten ze nog in zak en as, maar de Engelse internationals lijken zich over de opdoffer heen te hebben gezet. De Engelse pers zag vrijdagochtend op training een opgewekt team, Kieran Trippier en Harry Kane lijken volledig fit én doelman Jordan Pickford wil Thibaut Courtois de loef afsteken.

Gedesillusioneerd waren ze, woensdag na de verlengingen. Dik tien minuten eerder had Mario Mandzukic de Engelse spelers een ijskoude douche gegeven, eentje die ze niet meer te boven zouden komen. Zo stond het 2-1 na 120 minuten voetballen, Engeland mocht zijn WK-droom opbergen. Donderdag op de persconferentie was de nederlaag nog niet helemaal verteerd en blaasden de spelers warm en koud. “Dit is niet de match die we wilden spelen”, zei Gary Cahill. Kyle Walker zag het anders. “Als je ons vooraf had gezegd dat we derde konden worden, hadden we dat fantastisch gevonden.”

Bondscoach Gareth Southgate had dus nog werk voor de boeg, maar lijkt erin te slagen om zijn spelersgroep op te peppen. Daily Mail zag vrijdag op de ochtendtraining alvast veel lachende gezichten. “Ondanks de ontgoocheling van woensdag, leven de spelers opgewekt toe naar de kleine finale tegen België. Er waren ook redenen om opgewekt te zijn, want alle 23 spelers tekenden present op de training. Ook Kieran Trippier, die tegen Kroatië in tranen van het veld moest. Zijn snelle terugkeer is een boost voor de ploeg. Bondscoach Southgate wil het WK met een hoogtepunt afsluiten tegen België. Terwijl hij in een meer serieuze bui leek te zijn, amuseerden de spelers zich met amusante spelletjes.”

Kane wil WK-topschutter worden. Foto: Photo News

Niet alleen de derde plaats staat op het spel, Harry Kane wil graag het WK afsluiten als topschutter. Met zes stuks doet hij voorlopig twee doelpunten beter dan Romelu Lukaku. Het wordt zaterdag een rechtstreeks duel tussen de twee. “Hij zal ervoor willen zorgen dat hij niet wordt ingehaald”, weet Daily Mail. “Er waren geruchten dat hij een blessure had, maar hij was in een goed humeur en het is onwaarschijnlijk dat hij niet zou spelen tegen de Belgen.”

Pickford vs. Courtois

Kane is niet de enige die met een individuele prijs naar huis hoopte te gaan. Doelman Jordan Pickford hoopt namelijk verkozen te worden tot doelman van het toernooi. Pickford toonde in Rusland een waardige nummer één te zijn voor Engeland, met een wereldsave en een penaltystopper tegen Colombia. Ook tegen Kroatië speelde hij sterk. “Ik hoop dat ik ook tegen België mag spelen. Ik zou graag doelman van het toernooi worden. Maar we kwamen naar hier voor de wereldtitel. Nu gaan we doen wat we kunnen om derde te worden, maar het zal moeilijk worden tegen België. De overheersende gedachte is in ieder geval dat we onszelf trots hebben gemaakt”, zei Pickford aan The Telegraph.

Pickford heeft nog een eitje te pellen met Courtois. Foto: Photo News

In de strijd om de Golden Glove moet Pickford dan wel afrekenen met Thibaut Courtois, eveneens aan een uitstekend WK bezig. De Everton-goalie heeft nog een eitje te pellen met Courtois, die na de vorige ontmoeting zei dat hij de bal van Januzaj wel gehad zou hebben. “Pickford is tien centimeter kleiner dan mij”, klonk het toen. De Engelse pers reageerde scherp op die uitspraken, ook Pickford zelf deed er zijn zegje over.

“Wat zou brons betekenen voor Enfgeland? Meer dan trots? Of iets groters dan dat? Misschien niets? Eén ding is zeker: een overwinning zaterdag zou resulteren in naar verluidt 20 miljoen euro voor de Engelse bond”, vogelde The Guardian uit. “Engeland zou zich echt meer moeten bekommeren om de match om de derde plaats. Veel mensen zeggen: ‘Speel het B-team’, maar eigenlijk zou Southgate naar huis willen gaan met tenminste een paar zilveren bestek. Het is dé kans voor het team om naar huis te gaan met opgeheven hoofd en hun fans iets te geven om over te zingen. ‘Bronzen medailles komen naar huis’ bijvoorbeeld.”

Engeland kruipt duidelijk stilaan uit het dal en is klaar voor de strijd om het brons.

