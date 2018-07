Nederlandse ex-doelmannen zijn lyrisch over Thibaut Courtois: “Hij is de meest complete keeper ter wereld”

Op het WK barst in de eindfase altijd een debat los over de individuele prijzen. Eentje daarvan is die van beste doelman. Thibaut Courtois is een van de kanshebbers. De Nederlandse ex-doelmannen Ronald Waterreus en Ed De Goey zijn alvast onder de indruk van de prestaties van onze nationale nummer één.

LEES OOK (+): De beste ter wereld of niet? Courtois doorgelicht door een insider: “Neuer, Buffon? Nee, Thibaut heeft alles!”

Courtois moet de concurrentie dulden van vooral de Franse nummer één Hugo Lloris en de Kroaat Danijel Subasic, al speelde ook Engelsman Jordan Pickford een sterk toernooi. “Dankzij Lloris staat Frankrijk in de finale”, zegt Waterreus (onder andere ex-PSV) in het Algemeen Dagblad. Als bewijs haalt hij een fase van tegen de Rode Duivels aan. “Dat hij die bal van Alderweireld nog pakt, is een godswonder. De save van het toernooi.”

Maar ook Courtois onderscheidde zich volgens de Nederlanders. “Hij doet me in alles denken aan Edwin van der Sar in zijn beste jaren”, aldus Waterreus. “Dat lange lijf, die kalmte, die geweldige reflexen die hij maakte tegen Brazilië en Frankrijk. Doorgaans gaan lange keepers wat langzamer tegen de grond. Courtois niet en dat maakt hem in de reactie automatisch tien centimeter sneller dan kleinere keepers.”

Ook De Goey (onder andere ex-Chelsea) is onder de indruk van Courtois. “Hij is op dit moment de meest complete doelman ter wereld. Hij heeft een keeperslichaam bij uitstek, kan meevoetballen, is ongelooflijk snel in zijn reflexen. Hij had het verdiend om wereldkampioen te worden met België. En keepen is zoveel moeilijker geworden. Als je dan ziet hoe Courtois werkelijk alles tot in de perfectie beheerst. Kunst is het.”