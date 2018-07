Hij speelde geen minuut, maar doelman Koen Casteels maakt alsnog indruk in Rusland

Koen Casteels is de derde doelman van de Rode Duivels op het WK Rusland. Een ondankbare taak, want de kans op spelen is vrijwel nihil. Maar de goalie van Wolfsburg amuseert zich wel in Rusland. Op de laatste training in de thuisbasis in Moskou toonde Casteels even zijn kwaliteiten met de voeten. De oefensessie zat erop en de ballen moesten verzameld worden. Geen probleem, dacht de doelman, en hij mikte er enkele van aan zijn doel in de ballenzak. Die werd door doelmannentrainer Inaki Bergara vastgehouden aan de zijlijn. Indrukwekkende traptechniek van de 26-jarige Casteels.