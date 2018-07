Griezmann drijft de spot met Courtois na “antivoetbal”-kritiek: “Denkt hij dat Chelsea zoals Barcelona speelt?”

De kritiek van de Rode Duivels op het spel van de Fransen na de halve finale was vrijdag andermaal een gespreksthema tijdens het traditionele persmoment van Les Bleus in hun basiskamp in Istra. Antoine Griezmann deelde er een steekje uit aan Thibaut Courtois.

De doelman van de Belgen verweet de Fransen dinsdagavond na het 0-1 verlies in Sint-Petersburg “antivoetbal” te hebben gespeeld. Antoine Griezmann moet er om lachen.

“Begin er niet over”, onderbrak hij half lachend de journalist toen die begon over de “kritiek van de Belgen op de kwaliteit van het Franse spel”. “Courtois heeft bij Atletico Madrid gespeeld en werd kampioen van Spanje. Nu zit hij bij Chelsea en denkt hij misschien dat ze daar het spel van Barcelona brengen? Neen, het kan mij niet schelen op welke manier we winnen. Ik wil die ster en als ik die heb, maakt het mij geen barst uit welk spel we hebben getoond.”

Thibaut Courtois won met Atletico La Liga in 2014. Na dat seizoen keerde hij terug naar Chelsea, dat hem had uitgeleend. Die zomer stapte Griezmann van Real Sociedad over naar Atletico, waar de spits inmiddels de absolute vedette is. Courtois en Griezmann speelden dus nooit samen bij Los Colchoneros.

Foto: Photo News

Matuidi: “Finale wordt de match van ons leven”

Frankrijk kan zondag in Moskou geschiedenis schrijven met een tweede wereldtitel. Blaise Matuidi beseft het belang van de wedstrijd tegen Kroatië. “We zullen alles moeten geven. Ik denk dat het de match van ons leven wordt”, vertelde hij twee dagen voor de clash tijdens een persmoment in Istra, waar Les Bleus hun basiskamp hebben.

“Een WK-finale spelen, dat is een kinderdroom die uitkomt”, zegt de middenvelder van Juventus, die in de halve finale tegen België (1-0) kort voor het einde werd gewisseld. “De Wereldbeker is nu zo dicht dat we hem bijna kunnen aanraken. Maar er wachten ons nog 90 minuten voetbal, misschien 120. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat de droom om de cup in de lucht te steken uitkomt.”

Tegen Kroatië moet Frankrijk zijn vertrouwde spel spelen, meent de 71-voudig international. “We moeten voetballen zoals we het tot dusver hebben gedaan. In de knock-outfase hebben we al heel mooie matchen gespeeld. We zijn een ploeg die erg goed samen kan verdedigen, de bal kan recupereren. We zijn ook sterk in het snel uitbreken. Maar we zullen ook geconcentreerd moeten zijn. We staan tegenover een groot elftal met spelers die topniveau halen en veel ervaring hebben.”

Twee jaar geleden greep Matuidi met Frankrijk nipt naast de Europese titel. Voor eigen publiek in het Stade de France werden Les Bleus door Portugal in de finale na verlengingen verslagen met 0-1.

“Onze tranen zijn opgedroogd maar ergens zit het nog in ons achterhoofd”, zegt de 31-jarige Matuidi, die in die finale 97 minuten meespeelde. “Het verleden kan je niet meer veranderen. Het was een les. We weten nu wat het inhoudt een finale te spelen. We pakken deze op een andere manier aan en hopen een grootse match te spelen die eindigt met een zege.”