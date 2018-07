Vlaamse regering bereikt akkoord over eindtermen eerste graad secundair onderwijs

De Vlaamse Regering heeft vrijdag nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs goedgekeurd. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vrijdag bekendgemaakt.

De Vlaamse regering heeft een kader uitgewerkt waarin zestien sleutelcompetenties zijn vastgelegd. De eindtermen werden geformuleerd in functie van die competenties: Nederlands, andere talen, digitale vaardigheden, wiskunde, exacte wetenschappen en technologie, financiële competenties, burgerschap, historisch bewustzijn, ruimtelijk bewustzijn, lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid, sociaal-relationele competenties, duurzaamheid, juridische competenties, onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, zelfbewustzijn en -expressie, zelfsturing en wendbaarheid, ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties, cultureel bewustzijn en culturele expressie.

Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). Foto: Photo News

“De sleutelcompetenties burgerschap, digitale vaardigheden en mediawijsheid en bijvoorbeeld ook financiële geletterdheid zorgen voor een duidelijk antwoord op hedendaagse uitdagingen”, luidt het bij onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V).

Nieuw is dat de eindtermen vanaf nu ook expliciet de minimumdoelstellingen moet bevatten wat de leerlingen minstens moeten kunnen en kennen. Bovendien valt het onderscheid tussen vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen weg.

Gedateerd

“De huidige eindtermen zijn twintig jaar oud en dateren dus van de tijd waarin bijvoorbeeld amper sprake was van een gsm, smartphone en internet. Een actualisering was dus zeker nodig. Met de nieuwe set willen we onze jongeren de noodzakelijke rugzak meegeven om met kennis sterk, kritisch en weerbaar in de samenleving te staan. Om zich persoonlijk te ontwikkelen en om gewapend te zijn voor het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt”, aldus nog Crevits.

De nieuwe eindtermen voor de eerste graad gaan in op 1 september 2019. De nog te ontwikkelen eindtermen voor de tweede graad op 1 september 2021 en die voor de derde graad op 1 september 2023. Bedoeling is dat de onderwijsverstrekkers de nieuwe eindtermen opnemen in hun leerplannen en dat de onderwijskoepels, het GO! en de uitgeverijen van handboeken aan de slag gaan met het vertalen van de eindtermen naar de klasvloer.