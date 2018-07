Duitse ploeg van Thorgan Hazard breekt transferrecord voor Franse aanvaller

Borussia Mönchengladbach heeft zich vrijdag versterkt met de Fransman Alassane Pléa. De 25-jarige spits komt over van OGC Nice en tekende bij het team van Thorgan Hazard een overeenkomst tot medio 2023. Met zijn transfer zou tussen de 23 en 25 miljoen euro gemoeid zijn, een nieuw transferrecord voor Gladbach.

Pléa is een jeugdproduct van Olympique Lyon. Een doorbraak bij l’OL bleef echter uit en na een uitleenbeurt aan Auxerre volgde in de zomer van 2014 een definitieve transfer naar Nice. Daar kwam Pléa helemaal boven water. Met 44 goals in 135 officiële duels was de aanvaller een belangrijke pion in het Zuid-Franse elftal. Nice vestigde zich de voorbije jaren vast in de Franse subtop, met achtereenvolgens een vierde, derde en achtste stek in de eindafrekening.

Borussia Mönchengladbach werd het voorbije seizoen tegenvallend negende in de Bundesliga. Rode Duivel Thorgan Hazard is een vaste waarde bij die Fohlen.