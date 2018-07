Dag op dag 88 jaar geleden: Rode Duivels kregen pandoering van VS in eerste WK-match ooit (en dat na acht weken reizen)

Het allereerste wereldkampioenschap voetbal ooit vond plaats in het gezegende jaar 1930. Plaats van het voetbalfestijn was Uruguay, als olympisch kampioen van 1924 en 1928 topploeg destijds. België was destijds één van de uitgenodigde landen en maakte de oversteek naar Zuid-Amerika. De Rode Duivels schreven geschiedenis, want ze speelden tegen de Verenigde Staten zowaar de eerste WK-match ooit. Dat kostte hen wel een bootreis van acht weken.

De eer van eerste WK-match ooit moeten België en de VS wel delen met Frankrijk en Mexico, die op hetzelfde moment speelden. België was één van de vier Europese landen op het eerste WK, samen met Frankrijk, Roemenië en Joegoslavië. Dat er nog vier landen de oversteek maakten, was al een klein mirakel. Voor het eerste wereldkampioenschap waren er geen kwalificaties. De landen werden simpelweg uitgenodigd door de FIFA.

Europese landen konden zich dan weer inschrijven, maar dat liep niet van een leien dakje. Toen de oorspronkelijk deadline van 28 februari 1930 overschreden werd, waren er welgeteld… 0 Europese kandidaten. De lange reisduur en hoge kosten zorgden ervoor dat het enthousiasme gering was. Een WK met enkel landen van de Amerikaanse continenten dreigde, maar FIFA-voorzitter Jules Rimet en de Uruguayaanse regering slaagden er alsnog in vier landen te overtuigen, waaronder België. Ons land schreef zich uiteindelijk als eerste Europese land in en kreeg daarvoor een warm welkom van de lokale bevolking.

De eerste Belgische WK-gangers. Foto: rr

De Rode Duivels kregen vervolgens de eer om net als Frankrijk het WK te openen, tegen respectievelijk de Verenigde Staten en Mexico. Plaats van het gebeuren voor de Belgen was het Estadio Gran Parque Central in Montevideo, met een capaciteit van 20.000 mensen. De 15.000 opgedaagde fans zagen hoe onze landgenoten een droge 3-0 rammeling kregen om 13 juli 1930. De Amerikanen McGhee (2x) en Patenaude zorgden voor een Belgische WK-start in mineur. De Rode Duivels zouden hun eerste WK ooit afsluiten met nul punten, want ook de tweede partij (tegen Paraguay) ging verloren. Vargas Pena zorgde voor rust voor het enige doelpunt van de match.

Acht weken reizen

De deelname aan het WK in Uruguay betekende voor de Belgische selectie wel een hachelijke reis van maar liefst acht weken. Via Parijs ging het naar Barcelona, vanwaar een boottocht van twee weken volgde. Selectieheer Hector Goetinck kon wel geen beroep doen op sterkhouder Raymond Braine. Reden? De speler was geschorst door de Belgische voetbalbond omdat hij een café uitbaatte, wat verboden werd door de KBVB.

De reis was geen lachertje en meerdere spelers werden zeeziek. Dat ze twee weken - overigens samen met de andere Europese landen - vastzaten op een boot, betekende ook niet dat er niet getraind kon worden. Goetinck liet zijn manschappen namelijk trainen op het dek van het schip. Door loting was bovendien bepaald dat de Belgen ’s morgens om 6u het ‘trainingsveld’ mochten gebruiken. En dat alles om na twee zure nederlagen opnieuw naar huis te mogen vertrekken. Maar geschiedenis had ons kleine landje ondertussen wel geschreven.

Overigens zou er wel een Belg de finale bereiken. John Langenus kreeg de eer om de eerste WK-finale ooit in goed banen te leiden, nog steeds een unicum in de geschiedenis.