Politie sluit pand waar honderd fictieve bedrijven hun hoofdzetel hadden

Sint-Jans-Molenbeek - Speurders gespecialiseerd in de bestrijding van financiële criminaliteit hebben aan de Louis Mettewielaan in Sint-Jans-Molenbeek een pand gesloten waar maar liefst honderd fictieve bedrijven hun maatschappelijke zetel hadden. De zaakvoerder van het business center is opgepakt.

Het is een oud zeer: fictieve bedrijven die hun maatschappelijke zetel in Brussel of een andere grootstad vestigen zonder dat er ooit enige vorm van economische activiteit plaats vindt. Ze hebben er in feite enkele een brievenbus. In het kader van de strijd tegen fictieve domiciliëring van firma’s, zijn speurders binnengevallen in een pan daan de Louis Mettewielaan in Molenbeek.

De onderzoekers van hebben onder toezicht van een magistraat en op basis van een onderzoeksdossier bij het parket van Brussel meerdere onderzoekshandelingen verricht. Ze hebben onder meer één van de zaakvoerders van het ‘business center’, S.M. (71) van zijn vrijheid beroofd.

Zware straffen

Na verhoor werd de betrokkene vrijgelaten in afwachting van de rest van het gerechtelijk onderzoek.

De problematiek van het gebruik van fictieve maatschappelijke zetels door personen die via schermvennootschappen frauduleuze activiteiten willen verrichten, is alom bekend bij de gerechtelijke, politionele, economische en fiscale autoriteiten.

Het Strafwetboek voorziet in een gevangenisstraf (opsluiting) van 5 tot 10 jaar en een geldboete van 208 tot 16.000 euro voor iedereen die een veroordeling oploopt uit hoofde van valsheid in geschrifte en gebruik (opstelling en gebruik van een document waarop een fictieve maatschappelijke zetel vermeld staat met de bedoeling anderen te misleiden), zegt de federale politie.