Zwaar mishandeld katje vastgebonden aan hek en achtergelaten om te sterven

In Rotterdam is een kitten zwaar mishandeld en vastgebonden aan een hek. Het katje van twee à drie maanden oud was vastgemaakt met tiewraps. Volgens de Dierenbescherming was het de bedoeling dat de poes daar zou sterven.

Een voorbijganger had het dier in de nacht van donderdag op vrijdag gevonden bij het Marconiplein. De politie maakte de kitten meteen los en nam haar mee naar een bureau. Daar kwam de Dierenambulance het diertje ophalen.

“Ze is er niet goed aan toe. Bij een voorpootje zat een gecompliceerde breuk. Die was al ontstoken, dus het moet een oudere breuk zijn. Ook een achterpootje was gebroken. Die breuk was al aan het helen, dus ook die is niet van afgelopen nacht”, klonk het.

Ook was het kopje van de kat beschadigd. Toch denkt de dierenarts dat de kitten een kans heeft om te overleven, waardoor ze voorlopig niet ingeslapen wordt.

De kitten heeft intussen de naam Kitty gekregen. Hoe lang ze al aan het hek hing toen ze gevonden werd, weet de Dierenbescherming niet.