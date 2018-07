Voor het WK moet àlles wijken: zo groot was de dip in porno kijken tijdens wedstrijden van de Rode Duivels

Vraag het maar aan de organisatoren van de Tour de France en Wimbledon: alles moet wijken voor het WK voetbal. Maar de hype gaat verder dan dat. Ook in de privésfeer is de wereldbeker allesomvattend.

Pornhub, de grootste pornosite ter wereld, heeft namelijk enkele interessante cijfers losgelaten op de wereld. Ten eerste: het aantal zoektermen gerelateerd aan voetbal schoot ongelooflijk de lucht in sinds de start van het WK op 14 juni. Tijdens de eerste twee weken van het toernooi zouden de zoekopdrachten met de termen “football” en “soccer” met 113 procent gestegen zijn.

Foto: Pornhub/insights

Nog interessanter is de vergelijking per WK-land. Pornhub berekende hoeveel procent er minder naar de site gesurft werd tijdens de groepswedstrijden en de achtste finales.

Senegal was het meeste voetbalgek met een daling van liefst 47 procent. Iran met 45 procent en IJsland met 42 procent maken de top drie rond. België staat achtste. We surften tijdens de wedstrijden tegen Panama, Tunesië en Engeland 36 procent minder naar Pornhub. In Frankrijk/Costa Rica (-9 procent), Rusland (-6 procent) en Australië (-5 procent) was de daling het kleinste.

Foto: Pornhub/insights

Tijdens de achtste finale-wedstrijd tegen Japan, die de Rode Duivels in extremis met 3-2 wonnen, was de zin in seks nog minder groot. Er werd namelijk liefst 48 procent minder porno opgezocht. Enkel in Uruguay deden ze met een daling van 61 procent straffer. In Mexico was de aandacht voor de partij tegen Brazilië minder groot want de Mexicanen bengelen hier onderaan met een daling van 12 procent.