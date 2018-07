Deze dame is niet de premier van Kroatië en 9 andere weetjes over WK-finalist

Zondag spelen Frankrijk en Kroatië de finale van het WK. Frankrijk, dat kennen we genoeg. Maar Kroatië is toch minder bekend. Tien weetjes over het land, te beginnen met de knappe presidente.

1/De presidente die niet in bikini is gefotografeerd

Kolinda Grabar-Kitarović , de echte.

U zag haar allicht ook juichend in de eretribune tijdens de kwart- en halve-finale: Kolinda Grabar-Kitarović (50). De eerste vrouwelijke president van Kroatië en meteen ook de jongste ooit (ze was 46 toen ze het ambt opnam). In Kroatië is ze gekend bij haar voornaam alleen: Kolinda; als die naam valt weet iedereen in Kroatië meteen over wie het gaat. Kolinda is getrouwd en moeder van twee kinderen, een dochter maakt naam als kunstschaatster. Een tijd geleden was er in Kroatië veel te doen rond bikini-foto’s die van de presidente waren opgedoken. Maar het ene set foto’s bleek van Coco Austin, de echtgenote van rapper Ice-T (foto’s bovenaan). Het tweede set was van een lookalike uit de wereld van de “adult movies”.

2/Cellisten-duo is populairste popgroep

Lees verder onder de video.

Veel bekende popmuziek kwam er nog niet uit Kroatië. Maar volgens een woordvoerster van de Kroatische ambassade is 2CELLOS momenteel de populairste popgroep. Twee cellisten (Stjepan Hauzer en Luka Solic) die klassiekers uit de pop en klassieke muziek op een eigenzinnige, ludieke manier brengen. Zij speelden dit jaar net voor de finale van de Champions League in Kiev.

3/ER-dokter is bekendste acteur

Goran Višnjić

Goran Višnjić (45) is de bekendste Kroatische acteur. U zag hem zeker als dokter Luka Kovač in de Amerikaanse doktersserie E.R. Voor Goran Višnjić acteur werd, was hij parachutist in het Kroatische leger. In 1995 brak hij door als acteur in de Amerikaanse televisiefilm “Night Watch”, naast Pierce Brosnan. In 1998 speelde hij naast Nicole Kidman en Sandra Bullock in de film “Practical Magic”. Hij was ook ook de minnaar van Madonna in de videoclip bij haar hit “The Power of Good-bye”.

Zrinka Cvitešić is de bekendste Kroatische actrice. Ze speelde mee in de Londense musical „Once“.

4/Slavenka Drakulić is Kroatië’s bekendste schrijfster

Haar bekendste werk is “De smaak van een man”. Over een jonge Poolse dichteres die in New York een Braziliaanse antropoloog leert kennen. Ze worden verliefd en gaan samenwonen. Maar de dichteres is niet vrij. In Polen wacht haar vriend. De antropoloog is ook niet vrij. Hij heeft in Sao Paulo een vrouw en kind.

5/Na voetbal komt handbal

Het is duidelijk: op dit ogenblik is Kroatië helemaal voetbalverdwaasd. “Maar op de tweede plaats komt handbal”, zegt en woordvoerder van de Kroatische ambassade. Dit jaar nog bereikten de heren de finale van het Europees kampioenschap. Ze eindigden tweede in het algemeen klassement.

6/Zot van Turkse series

Lees verder onder de video.

Een merkwaardig fenomeen: in Kroatië zijn ze zot van Turkse tv-series. Onder andere “Sila” was er een immense hit op Nova TV. Sila wordt als kind geplaatst bij een rijke familie in Istanbul. Later komen haar vader en oom haar terughalen, onder het voorwendsel dat Sila’s moeder ernstig ziek is. Maar Sila krijgt haar moeder niet te zien. Ze wordt naar een dame van dubieuze stand gebracht om de schuld van haar oom terug te verdienen.

7/Ze springen in de fontein

“Wanneer we wereldkampioen worden, feesten we heel de nacht door”, zegt de ambassade van Kroatië. “Daarbij is het verplicht in één van de vele fonteinen te springen. Wanneer we aan het verliezen zijn, veranderen de Kroaten massaal van tv-station. Al zal dat zondag allicht niet gebeuren want we zijn trots dat we de finale mogen spelen.”

8/Moeilijk praten met de Fransen

De Kroaten spelen zondag de finale tegen Frankrijk. In het stadion zullen veel Fransen en Kroaten zitten. Van de Fransen kan je niet verwachten dat ze Kroatisch spreken. En omgekeerd? “Sommige scholen geven kinderen van zeven jaar al Engelse les”, zegt een woordvoerder van de ambassade. “Helaas wordt Frans steeds minder onderwezen.”

9/De namen

In Kroatië leven iets meer dan 4 miljoen mensen. De populairste meisjesnaam is Mia; de populairste jongensnaam is Luka.

10/Thuisblijven

Kroaten gaan niet massaal naar het buitenland op vakantie. Ze reizen liever in eigen land. Daar is genoeg cultuur en natuur: Dubrovnik, Split, Trogir, de meren van Plitvice.