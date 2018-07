Engeland gaat vol voor de derde plaats: “We willen ook een topland kloppen”

Nog één keer opladen om derde te worden. Het is het devies bij de Rode Duivels, maar ook de Engelsen denken er zo over. Dat vertelde Gareth Southgate tijdens zijn laatste persconferentie van dit WK. “We willen op een mooie manier eindigen.”

Gareth Southgate heeft serieus wat oplapwerk achter de rug. Woensdagavond verloor Engeland in de verlengingen de halve finale tegen Kroatië, maar drie dagen later moet de ploeg alweer aan de bak in de kleine finale tegen België.

“Het zijn moeilijke dagen geweest”, zegt Southgate. “We waren twintig minuten van een finale, nadien tien minuten verwijderd van de penalty’s. Woensdag waren pas om zes uur ‘s ochtends terug in ons hotel. Dat was emotioneel een moeilijke dag. Maar de spelers hebben zich goed hersteld. Ik proef de wil om het goed te doen. We hebben dit toernooi het land trots gemaakt. En als groep hebben we een bepaalde standaard gezet wat betreft de manier van spelen. Die willen we doortrekken.”

In tegenstelling tot twee weken geleden in Kaliningrad - toen beide ploegen stiekem liever niet wonnen - krijgen we nu wel een wedstrijd waarin twee ploegen voor de zege willen gaan. “Ik kan niet voor België spreken, maar we willen goed eindigen. België heeft een mooie zege gepakt tegen Brazilië, terwijl wij er nog niet in zijn geslaagd om een topland te kloppen. Dat willen we morgen doen. België heeft ons al eens geklopt. Hopelijk is het nu onze beurt.”

Southgate gaat alvast een zo sterk mogelijke ploeg tussen de lijnen brengen. “We moeten kijken wie het fysiek nog aan kan om nog eens vol te gaan. Soms is het niet altijd een goede beslissing om iemand op te stellen. Er zijn één of twee geblesseerden, ook één of twee zieken. Het zal dus niet exact dezelfde elf zijn als tegen Kroatië, maar ik ga zo weinig mogelijk wissels doorvoeren. We kunnen een medaille winnen op een WK. Daar is tot dusver nog maar één Engelse ploeg in geslaagd.”