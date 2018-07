Gevangenen die door Mechelse raadkamer werden vrijgelaten blijven toch in de cel

Antwerpen / Heffen / Mechelen - Voor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen zijn vrijdag vijf verdachten verschenen, die de raadkamer in Mechelen twee weken geleden onder elektronisch toezicht wilde plaatsen of onder voorwaarden wilde vrijlaten omwille van de leefomstandigheden in de gevangenis tijdens de staking van het gevangenispersoneel. De KI heeft alle beslissingen van de raadkamer herroepen, zo werd vernomen bij het Antwerpse parket-generaal.

De voorzitter van de raadkamer in Mechelen wilde twee weken geleden een aantal verdachten onder elektronisch toezicht plaatsen of vrijlaten onder voorwaarden, omdat hun waardigheid in de gevangenis in gedrang kwam door de staking. Het nemen van een douche, het maken van een wandeling of het bezoek van hun familie en advocaat waren onvoldoende verzekerd.

Het parket ging in de meeste gevallen in beroep, waardoor de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen de knoop moest doorhakken.

Donderdag werd één beslissing al hervormd, waardoor een man zijn voorhechtenis toch niet thuis kan uitzitten met een enkelband, maar in de gevangenis moet blijven.

Vrijdag verschenen nog vijf andere verdachten voor de KI. Twee van hen, die de raadkamer onder voorwaarden wilde vrijlaten, blijven door de beslissing van de KI onder elektronisch toezicht staan. Drie anderen, die van de raadkamer elektronisch toezicht hadden gekregen, moeten van de KI in de cel blijven.