Al 130 lichamen van WO I-soldaten gevonden in Wijtschate

Wijtschate / Dranouter / Heuvelland - Tijdens grootschalige opgravingswerken in het West-Vlaamse Wijtschate zijn 130 lichamen van soldaten die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog uit de grond gehaald. De werken duurden vier maanden en kwamen tot stand dankzij crowdfunding. De site wordt straks ontwikkeld, maar de vondsten zullen zo veel mogelijk ontsloten worden.

De site in Wijtschate is uniek. Het ging om een gigantisch terrein dat grotendeels onaangeroerd bleef na de Eerste Wereldoorlog. De site verborg een Duits bolwerk en leert veel over het volledige verloop van de oorlog: ook heel wat Franse en Britse spullen werden aangetroffen van voor en na de Duitse bezetting.

“We vonden alles wat we verwacht hadden en veel meer. We wisten dat er vroeger gebouwen op het terrein stonden, maar vonden ook kelders die gebruikt werden om te schuilen en die ook vaak versterkt werden en uitgebouwd waren tot bunkers”, aldus Simon Verdegem, initiatiefnemer van de opgraving en de crowdfunding. “‘We konden ook het volledige loopgravennetwerk ontwarren. Opvallend was een loopgraaf die gedraaid werd toen de Britten de Duitsers verdreven. We vonden ook dat er veel zwaarder is gevochten in 1918 dan in 1917, wat toch opmerkelijk is”. Bijna aan het einde werd veel interessant Brits materiaal gevonden. Alles werd in 1918 inderhaast achtergelaten toen de Duitsers de zogenaamde Höhe 80 een laatste keer innamen.

Lees ook: Hier werden al 40 WO I-soldaten opgegraven: “Uniek dat een site zo snel de gruwel van de oorlog blootgeeft”

Ongeveer 130 lichamen kwamen naar boven. Het gaat in de meeste gevallen om Duitsers, maar ook Britten, Fransen en zelfs een Zuid-Afrikaan. “Analyse moet uitwijzen om hoeveel lichamen het exact gaat. Er kunnen dubbele tellingen bij zitten”, aldus Verdegem.

De opgraving vertelt het volledige verloop van de oorlog en de verschillende periodes. Ook de ontwikkeling in oorlogsvoering kan geanalyseerd worden.

De site gaat nu opnieuw dicht en maakt plaats voor een bouwproject. De resultaten worden in het najaar nog voorgesteld in Ieper en Londen, en wellicht wordt alles gebundeld in een publicatie. “Er kwam zelfs een Amerikaanse Universiteit de site scannen om een ‘virtual reality’-beeld te maken, zodat de site op een virtuele manier kan ontdekt worden”, aldus Verdegem. “Het project is in alle opzet geslaagd, van de crowdfunding tot de vondsten. Crowdfunders konden meehelpen. Ook zij waren onder de indruk en kwamen vaak spontaan terug”.