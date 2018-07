Mia Doornaert voorgedragen als voorzitter van Vlaams Fonds voor de Letteren

Columniste en voormalig journaliste Mia Doornaert is voorgedragen als nieuwe voorzitter van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL). Het is minister-president Geert Bourgeois die barones Doornaert heeft voorgedragen. Doornaert vervangt oud-politicus Jos Geysels die sinds 2009 voorzitter is van het letterenfonds.