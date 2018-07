Trump neemt fors gas terug na zware uithaal naar May: “Fake News”

Tijdens een gemeenschappelijke persconferentie met de Britse premier Theresa May heeft president Donald Trump ten stelligste ontkend dat hij kritiek heeft geuit op de Brexit-aanpak van Theresa May.

De persconferentie vond plaats daags het interview in de Britse tabloid The Sun. Daarin gaf de Amerikaanse president felle kritiek op de Brexit-aanpak van de Britse premier Theresa May. Niets van aan, zo liet Trump bij aanvang van de persconferentie verstaan. “Ik heb namelijk ook heel wat goede dingen gezegd over May, maar de krant vond het niet de moeite waard die passages af te drukken. Ik noem dat fake news.”

Trump nam zelfs nog wat meer gas terug. “Wat jullie ook doen, het is goed voor ons, zolang je maar handel kan voeren met ons”, aldus de Amerikaan, die verzekerde dat hij met May geen enkel meningsverschil heeft over het Britse vertrek uit de Europese Unie.

Handelsakkoord

Maar het ging natuurlijk niet alleen over de uithaal naar zijn ambtsgenoot. Zo willen de twee landen naar eigen zeggen een “ambitieus” handelsakkoord afsluiten. Volgens May moet de financiële dienstverlening een belangrijk luik van het akkoord worden. Met Wall Street in New York en de Londense City beschikken beide landen over een belangrijk financieel centrum.

De Amerikaanse president bedankte voorts ook premier May voor haar gastvrijheid, en roemde de ‘speciale band’ tussen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. “We delen niet alleen dezelfde taal, maar ook heel wat waarden. We staan samen voor de denuclearisatie van Noord-Korea en willen allebei de strijd tegen het terrorisme aangaan”, aldus Trump.