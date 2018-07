Gent staat bedekkende kledij toe in alle zwembaden, maar gaat in beroep tegen boerkini-vonnis

Gent - Het stadsbestuur van Gent heeft beslist dat vanaf 1 september alle soorten lichaamsbedekkende kledij, dus ook een boerkini, toegestaan wordt in alle zwembaden in de stad. Tegelijkertijd tekent de stad beroep aan tegen het vonnis dat het boerkiniverbod vernietigde.

Een uitspraak van de Gentse rechtbank van eerste aanleg over een verbod om in een boerkini te zwemmen in het Van Eyck-zwembad in Gent doet veel stof opwaaien. Volgens de rechter is het verbod discriminerend en juridisch niet sluitend.

Zwemmen in boerkini verbieden “vanwege de hygiëne” of “om veiligheidsredenen” is niet gerechtvaardigd, want de overheid zelf heeft wetenschappelijk bewijs ­geleverd dat zich op beide vlakken geen enkel probleem stelt.

In het vonnis wordt het stadsbestuur van Gent opgedragen om zwemmers met lichaamsbedekkende zwempakken meteen toe te staan in het stedelijke zwembad Van Eyck.

Daarnaast krijgt de Stad zes maanden om haar reglement aan te passen en een uitzondering te maken voor zwemmers die "omwille van hun geloofsovertuiging of levensbeschouwing daartoe geëigende lichaamsbedekkende zwemkledij dragen".

Huidziekte

Officieel is het vonnis nog niet betekend bij de Stad, maar het stadsbestuur van Gent reageerde vrijdagmiddag na overleg tussen de partijen SP.A, Groen en Open VLD al met een persbericht. De discussie rond de plaats van godsdienst, en vooral de islam, zorgt al jaren voor felle discussies tussen de drie partijen in Gent.

De Stad Gent gaat in beroep tegen het nieuwe vonnis. Opvallend is dat het stadsbestuur niet verklaart dat ze het principieel oneens is met het vonnis en het schrappen van het verbod om in boerkini te zwemmen. Ze noemt het enkel "te beperkend".

De redenering is: als lichaamsbedekkende kledij toegestaan moet worden voor religieuze redenen, dan moet dat ook kunnen voor iemand met bijvoorbeeld een huidziekte of brandwonden. Maar ook: een uitzondering maken, enkel voor religie, kan dat wel?

Zo staat het in het persbericht: "Het stadsbestuur oordeelt dat het vonnis te beperkend is, omdat het verwijst naar religie en levensbeschouwing als enige uitzondering."

Toegestaan in alle zwembaden

Ondertussen zal lichaamsbedekkende kledij vanaf 1 september in alle Gentse zwembaden toegestaan worden. Dat stond nochtans niet in het vonnis van de rechter. De redenering is dat de Stad niet de boerkini kan toestaan in één zwembad, maar niet in de andere. Op de Blaarmeersen was er geen verbod, dus daar moet niets aangepast worden.

Zo staat het in het persbericht: "In het licht van het vonnis en rekening houdend met deze vragen, besluit het college om lichaamsbedekkende zwemkledij voor iedereen toe te laten in alle zwembaden, zolang deze bestaat uit badstof en voldoende aansluitend is. Veiligheid en hygiëne zijn vanaf nu de enige leidraad bij de beoordeling van wat wel en niet wordt toegestaan in de stedelijke zwembaden."

Dat betekent dat deze zomer de bordjes die in de Gentse zwembaden zijn geplaatst met pictogrammen over wat wel en niet mag (zie onderaan), aangepast moeten worden.

Het zal overigens nog wel even duren vooraleer er zwemmers in boerkini opduiken in het Van Eyck-zwembad in Gent. Het stadsbestuur besliste enkele jaren geleden al om uit besparingsoverwegingen de openingsuren van het zwembad terug te schroeven. Van Eyck is deze zomer twee maanden volledig gesloten.