Colin Coosemans: “99 procent van Gent-fans reageerde positief op mijn transfer”

Gentenaar Colin Coosemans (25) stond als kleine uk met een muts en sjaal van AA Gent in het Ottenstadion, maar trok op zijn achtste toch naar aartsrivaal Club Brugge. Daar maakte hij tien jaar later tegen AA Gent zijn competitiedebuut. Nu is hij terug bij AA Gent, niet als supporter, maar als nieuwe doelman. “Er zal altijd wel een speciale energie rond mij hangen als Club tegen Gent speelt”, zegt hij op stage in Oisterwijk.