‘Baby Trump’ op bezoek in Londen

Betogers hebben vrijdag een zes meter grote, opblaasbare, oranje babyversie van de Amerikaanse president Donald Trump opgelaten bij het Britse parlement in het centrum van Londen. Tientallen sympathisanten en journalisten keken toe terwijl de ballon opgeblazen werd onder het toeziende oog van “babysitters”. Op hun crowdfundingpagina zeiden de betogers dat ze met de ballon wilden tonen dat Trump een “grote, boze baby met een fragiel ego” was. “Hij is ook een racistische demagoog, een gevaar voor vrouwen, immigranten en minderheden, en een dodelijke bedreiging voor de wereldvrede en het voortbestaan van leven op aarde”, zeiden ze.