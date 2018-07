Rode Duivels aangekomen in Sint-Petersburg, volg hier om 18u LIVE de persconferentie

Na de nederlaag tegen Frankrijk is de derde plaats nog het hoogst haalbare voor de Rode Duivels op dit WK. Een troostprijs, maar de groep lijkt nog hongerig. Deze voormiddag werd een laatste keer getraind in Dedovsk, waarna de hele Belgische delegatie afreisde naar Sint-Petersburg, waar zaterdag (om 16u) voor de tweede keer op dit WK wordt gespeeld tegen Engeland. Om 18u spreken bondscoach Roberto Martinez en steunpilaar Axel Witsel de pers toe. Krijgen we al een hint over mogelijke wijzigingen in de basiself? Volg het hier LIVE via onze man ter plaatse!