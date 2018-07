Alles wat u moet weten over huldiging van Rode Duivels in Brussel

Brussel - Of ze de kleine finale zaterdagavond nu winnen of niet, zondag worden de Rode Duivels in Brussel als echte helden onthaald. Wie er bij wil zijn, moet wel op tijd komen. Want om veiligheidsreden zullen maar 9.000 fans toegelaten worden op de Grote Markt, klinkt het bij de Brusselse politie. Hoeveel volk er verwacht wordt, is moeilijk te voorspellen.

Zaterdagavond spelen de Rode Duivels hun laatste wedstrijd op het WK, die om de derde en vierde plaats tegen Engeland. Daarna brengt Brussels Airlines hen terug naar België.

Om 12.30 u. worden ze ontvangen op het koninklijk paleis waar koning Filip en koningin Mathilde, die zich tijdens het WK echte fans hebben getoond, hen persoonlijk zullen ontvangen en feliciteren voor hun prestaties in Rusland.

In een geblindeerde bus gaat het dan naar de Kunstberg waar ze rond 14 u. overstappen in een open bus. De hele route wordt verkeersvrij gemaakt.

Foto: Wouter Moons

Via de Infante Isabellastraat, Putterij , Duquesnoystraat, Sint-Jansplein, Lombardstraat , Stoofstraat en komen ze aan in de Vruntstraat, tussen de Grote Markt en de Brusselse politie. Daar stappen ze het stadhuis binnen om dan op het balkon van de eerste verdieping te verschijnen. Dat zal rond 15 u. zijn.

“Vanop het balkon van het Stadhuis zullen de Rode Duivels de supporters kunnen groeten en op die manier ook mee genieten van de geweldige sfeer die dit WK bij de supporters over heel het land teweeg heeft gebracht”, zo klinkt het bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

Meer dan een uur zullen ze naar de supporters zwaaien en zich laten fotograferen. Om 16.30 u. is de huldiging afgelopen en kunnen de Rode Duivels eindelijk met vakantie vertrekken.

Waar moet u zeker niet gaan kijken?

Het heeft geen zin om naar het paleis van Laken te gaan. De spelers komen er aan en vertrekken er weer in een bus met geblindeerde ruiten. Wie daar al een glimp wil opvangen van Courtois of Hazard is er sowieso aan voor de moeite.

Hoeveel fans worden verwacht?

Dat kunnen de Belgische voetbalbond of de Brusselse politie moeilijk inschatten. Maar ze zullen met vele duizenden zijn. “De toegang is gratis. Er zullen maar 9.000 supporters toegelaten op de Grote Markt zelf”, melden de stad Brussel en de KBVB. De politie raadt supporters aan om ruim op tijd te komen. “Want als de maximum capaciteit is bereikt, worden de straten die toegang geven tot de markt onherroepelijk afgesloten. Dit om veiligheidsreden.”

En wat als de Grote Markt vol staat?

De Brusselse burgemeester Philippe Close verwacht een massa volk. Daarom zijn er ook twee grote schermen voorzien. Eentje komt op het Beursplein, in de verkeersvrije wandelzone in Brussel. Dat is op wandelafstand van de Grote Markt, laat Wafaa Hammich, woordvoerster van Brusselse burgemeester Philippe Close, weten. Het tweede scherm komt aan het Albertinaplein (Centraal station).

Wat mag je wel/niet meenemen?

Naast het feit dat je best goed op tijd komt, roept de politie van de zone Hoofdstad ook op om zeker geen grote tassen of rugzakken mee te brengen. “De toegangen tot de Grote Markt worden afgesloten en iedereen zal gecontroleerd worden. Breng ook geen glazen flessen mee. Die zijn verboden om te vermijden dat al te euforische supporters hun fles zouden laten vallen of weggooien en dat de scherven anderen zouden kunnen verwonden”, zegt Ilse Van de Keere van de Brusselse politie. Vlaggen zijn toegelaten, grote vlaggenstokken niet. Ook alle andere voorwerpen die door de veiligheidsdiensten als gevaarlijk zouden kunnen worden beschouwd, zullen verboden worden.

Hoe geraak ik aan de Grote Markt?

De politie raadt iedereen aan om met het openbaar vervoer of met de fiets te komen.

Met metro of bus stapt u het beste uit aan het Centraal station, Brouckère of Beurs. Uurregelingen op www.stib.be en www.delijn.be.

Met de trein spoort u best naar het Centraal station. Vandaar is het maar een paar minuutjes stappen. Raadpleeg de uurregeling en de reisbeschrijving op : www.b-rail.be

Komt u toch met de wagen hou dan rekening met zeer druk verkeer en parkeer een eindje van de Grote Markt. Het wordt mooie weer, dus kan u beste een eindje stappen. Of u parkeert in een van de betaalparkings in de omgeving. De volgende tien parkeergarages bevinden zich in een straal van 1 kilometer rond de Grote Markt: Schildknaap / Albertina-Square Munt / De Brouckère / Alhambra / Passage 44 / City 2 / Kruidtuin - Sint-Jan / Zavel-Poelaertplein / Rogier

Live op tv?

Het hele evenement is zondag live te volgen op tv en is een coproductie van VRT, RTBF, VTM en RTL.

VTM start om 11.55 met BEDANKT DUIVELS!, een speciale uitzending van VTM NIEUWS rond de feestelijke intocht van de Rode Duivels in Brussel. Anker Dany Verstraeten schakelt bij de live uitzending ook regelmatig over naar Michiel Ameloot die de Duivels op het feestelijke parcours op de voet volgt. Eva Peeters staat aan het Kasteel van Laken, Maarten Breckx brengt verslag van op de Grote Markt waar ook Julie Colpaert zich onder de fans op het volksfeest mengt.

Ook Eén brengt de volledige huldiging tot in de huiskamer. Riadh Bahri brengt zondag live verslag uit vanuit Laken, Goedele Wachters en Stijn De Groote verslaan de festiviteiten vanop de Grote Markt. Ruben Van Gucht en zijn RTBF-collega Vincent Langendries presenteren het gebeuren op de Grote Markt vanop het stadhuis en doen interviews met de Duivels. Karl Vannieuwkerke geeft commentaar vanuit Villa Sporza, waar hij samen met zijn gasten terugblikt op de WK-prestaties van de Duivels.

