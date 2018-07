Hoe zou het nog zijn met de school uit de tv-reeks ‘De school van Lukaku’?

Acht jaar geleden waren de Rode Duivels niet aanwezig op het WK Voetbal in Zuid-Afrika. Maar er was hoop. Want zes weken na de WK-finale startte op de VRT de realityreeks ‘De School van Lukaku’, over het Sint-Guido-instituut waar ene Romelu Lukaku school liep. Toen nog een grote belofte, nu een van de sterren van de Rode Duivels. “Ja, ik ben trots”, zegt zijn Piet Vandermot. “Ik ben de enige schooldirecteur ter wereld die drie ex-leerlingen op het WK heeft lopen.”