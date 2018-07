Rode Duivels opnieuw in het geel, Kroatië speelt finale in iconisch shirt met ruitjes

De enige andere keer dat België in het geel speelde was tegen Tunesië. Foto: Photo News

De Rode Duivels spelen morgen in het geel de wedstrijd om de derde plaats. Ook Engeland speelt in zijn tweede uitrusting, in het rood.

De enige andere keer dat de Rode Duivels dit toernooi geel droegen was tegen Tunesië. De Duivels wonnen die wedstrijd met 5-2. De tweede uitrusting is een knipoog naar de keepersuitrusting die Jean-Marie Pfaff droeg op het WK ‘86 in Mexico. Shirtsponsor Adidas verkocht al heel wat gele truitjes sinds ze in de aanloop van dit toernooi werden gelanceerd.

Adidas baseerde zich voor het ontwerp op deze keeperstrui van Jean-Marie Pfaff. Foto: IMAGO

Kroatië speelt finale in shirt met rood-witte ruitjes

Kroatië zal zondag in de finale zijn traditionele shirts met rood-wit ruitjesmotief dragen. Tegenstander Frankrijk voetbalt in zijn navy-blauwe outfit.

Kroatië speelde tot dusver in Rusland nog maar één wedstrijd in zijn iconische hoofduitrusting, de WK-opener tegen Nigeria (2-0 winst voor Kroatië). In de overige duels trad het team steevast aan in zwarte shirts, broekjes en sokken. De Kroatische fans konden dit maar matig smaken en deden eerder al hun beklag bij de FIFA.