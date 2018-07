België-Engeland leeft ook in de Tour: manager Team Sky is goed bevriend met Soutgate en is optimistisch: “2-1 voor Engeland”

Zaterdagmiddag spelen Engeland en België in Sint-Petersburg hun ‘kleine finale’ met als inzet de derde plaats op het WK voetbal! De kans dat Sky-manager Dave Brailsford de aftrap ziet, is eerder klein aangezien de wedstrijd om 16u op gang wordt gefloten, het uur waarop de achtste Touretappe finisht in Amiens. Toch zal Brailsford de wedstrijd met meer dan gewone aandacht proberen te volgen.

De manager van Team Sky is immers goed bevriend met Gareth Southgate, de Engelse bondscoach. “In het kleine wereldje van de topsport leer je al snel andere coaches kennen. Bovendien is Gareth een enorm aangename kerel. Ik ben ongelooflijk trots op het werk dat hij heeft gerealiseerd.”

Maar Brailsford is ook vol lof over de Belgen. “Wat een team, wat een talenten”, klinkt het. “België moet als land trots zijn op wat het team gerealiseerd heeft, net zoals Engeland dat moet zijn. Ja, de derde plaats is de moeite om voor te strijden. Ze moeten het veld opstappen met de bedoeling er een mooie show van te maken. Uitslag? 2-1 voor Engeland.”