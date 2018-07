Burgemeester kan niet lachen met deze mail van voorzitter Natuurpunt: “Riot-gun om loslopende honden af te knallen”

Heist-aan-Zee / Knokke-Heist - Stefaan Brinckman, Natuurpunt Knokke-Heist-voorzitter, heeft commotie veroorzaakt met een cynische mail. Na een zoveelste confrontatie met loslopende honden kroop Brinckman in zijn pen en gebruikte hij termen als ‘honden afknallen’ en ‘een wapen lenen om een statement te maken’. Burgemeester Lippens kreeg de mail te zien en viel net niet van zijn stoel. “Onaanvaardbaar in tijden van terreur”, aldus Lippens.

“Kan ik tegen volgend weekend een riot-gun (met munitie) lenen om eindelijk een deftig statement te maken tegenover de ongeletterde en onbeschofte hondenbezitters?” De mail die Natuurpunt Knokke-Heist-voorzitter Stefaan Brinckman begin mei naar de voltallige milieuraad stuurde, was er niet naast. De man werd naar eigen zeggen in mei verschillende keren verbaal belaagd in het Zwin en de polders door hondenbaasjes die hun viervoeters niet aan de leiband hielden. Dat is nochtans verplicht. Toen hij hen op hun plichten wees, krijg hij telkens de wind van voor.

Gefrustreerd kroop Brinckman in zijn pen, wat leidde tot zijn cynische mail. “Graag tegen volgend weekend dus de mogelijkheid om die honden te kunnen afknallen, dan halen ‘we’ de pers en is dit probleem voor enige tijd opgelost, of moet ik m’n scalpels meenemen?”, fulmineerde Brinckman.

“Onaanvaardbaar in tijden van terreur”

De bewuste mail kwam afgelopen week bij burgemeester Leopold Lippens terecht, en die viel net niet van zijn stoel. De burgervader distantieerde zich meteen via een persmededeling. Cynisme of niet: de burgemeester vindt dergelijk taalgebruik in tijden van terreur onaanvaardbaar. “Ik vind dat Brinckman een zeer eigenaardige mening heeft die niet door de beugel kan. In tijden van terreurdreiging, dreigen om mensen en dieren af te schieten is absoluut onaanvaardbaar”, zegt Lippens.

“Knokke-Heist is een diervriendelijke gemeente die begaan is met het welzijn van dieren in het algemeen en honden in het bijzonder. Ik wil dan ook uitdrukkelijk afstand nemen van deze vreemde mail.”

“Milieuraad wakker schudden”

De voorzitter van Natuurpunt relativeert zijn schrijven. Hij wou de milieuraad en het gemeentebestuur gewoon eens met de neus op de feiten drukken. “Natuurlijk was die mail cynisch en bedoeld om de mensen van de milieuraad eens wakker te schudden. Nu hebben ze het tenminste gelezen. Jammer dat je daar eerst zo’n bewoordingen voor moet gebruiken”, vertelt de man.

“De toon was scherp, maar de boodschap is eindelijk aangekomen. Ik hoop dat er strengere controles en maatregelen volgen tegen zo’n hondenbezitters en hondenpoep.” Waarom de mail nu pas opduikt, is ook voor Brinkman een raadsel. “Het zal wel een afleidingsmanoeuvre voor iets anders zijn”, denkt Brinkman.