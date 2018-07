Goodcamp stuurt Generatie Z op pad om HR-wereld te veranderen

Goodcamp, een pop-upbureau voor pas afgestudeerden in marketing en communicatie, krijgt een vervolg. Vorig jaar werd het initiatief genomen door Absoluut en lag de focus op non-profit. Dit jaar gebeurt alles onder het waakzaam oog van Absoluut Zulu, de digitale spin-off van Absoluut. Absoluut Zulu coacht zes onstuimige communicatiefreaks. Hun missie? Straffe corporate & HR communicatie voor Generatie Z.

Het pop-upbureau schotelt de deelnemers een intensief traject van 4 maanden voor waarin ze hun eigen digital agency runnen. 'Wie deelneemt, zal zijn plan moeten trekken. We geven veel vrijheid. Maar nooit zonder ondersteuning en begeleiding natuurlijk', verklaart Thomas Klein, zaakvoerder van Absoluut Zulu. 'Er is altijd een klankbord in de buurt. Zo trakteren we de Goodcampers wekelijks op een workshop door een vakexpert. We hopen op een enthousiaste nieuwe generatie, inclusief wilde ideeën.'

Eigen visie op werken

Dit is het moment waarop de eerste leden van Generatie Z of Gen Z de arbeidsmarkt vol goede moed betreden. Goodcamp zal bedrijven en organisaties helpen dit jong talent aan te trekken. The war for talent is weer helemaal losgebarsten. Maar onderneming krabben zich in het haar over hoe ze met Gen Z moeten omspringen. De generatie heeft een eigen visie op werken en hun verwachtingen breken met het (traditionele) aanbod van werkgevers. Of niet?

'Met Goodcamp onderscheiden we mythe van feit', aldus Joris Mateusen, hoofd strategie. 'Er bestaan zoveel fabels over de millenials, met knullige communicatie als resultaat. Dat kan beter voor Gen Z.'

Ongezouten feedback

Het jong geweld van Goodcamp kan werkgevers als geen ander bijstaan om deze uitdaging aan te gaan. Zij confronteren bedrijven en organisaties met het beeld dat jonge sollicitanten over hen hebben. En verklappen meteen hoe zij het zouden aanpakken. Wie met Goodcamp in zee gaat, mag zich verwachten aan eigenzinnige doorlichtingen, ongezouten feedback, verrassende rekruteringscampagnes en innovatieve technologische toepassingen.

Om de nieuwe editie van Goodcamp uit de grond te stampen, is Absoluut Zulu op zoek naar pas afgestudeerden met een liefde voor everything digital. 'We zien de profielen heel breed. Content creatives, video producers, account managers, digitale marketeers, copywriters, nieuwe media experts … Het liefst van al volk met een goede portie eigenzinnigheid en goesting om ervoor te gaan', zo besluit Thomas Klein. Ook bedrijven en organisaties die zich aangesproken voelen om de krachten van Goodcamp in te schakelen, kunnen nu al contact opnemen.