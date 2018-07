Magda Vyaene bewaart al 45 jaar een foto van haar man: “Op mijn zevende wist ik al dat ik met hem zou trouwen”

Ze moest net drie maanden afscheid nemen van haar nieuw lief, een zeeman. Klik, flits, snel een foto op het schip en weg was hij. Het was de laatste keer dat Magda Vyaene (nu 67) uit Deurne haar Johan alleen liet vertrekken. Na zijn ­terugkeer trouwden ze zo snel mogelijk en nadien ging vrouwlief altijd met hem mee. “Hij was een avonturier, daarom ben ik voor hem gevallen.”