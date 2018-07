Koen Voeten bewaart het bidprentje van zijn eerste baas: “Dankzij hem heb ik nooit werk moeten zoeken. Hij geloofde gewoon in mij”

Al 35 jaar zit in de portefeuille van Koen Voeten (52) uit Turnhout een wit ­papiertje met zwart kruis: het bidprentje van zijn overleden werkgever. Omdat zijn baas hem niet alleen aan een eerste job heeft geholpen, maar zelfs na zijn dood ook de rest van zijn carrière heeft gestuurd. “Met hem is alles begonnen en nu is de cirkel rond.”