Rechter beslist: Fortis-verliezers krijgen vergoeding

Brussel - Bijna tien jaar na de val van de beursgenoteerde Fortis bank, kunnen de aandeelhouders van toen eindelijk een deel van hun koersverliezen recupereren. Het gerechtshof in Amsterdam zette hiervoor vrijdagavond het licht op groen, door de “Fortis-schikking” bindend te verklaren.

Het is een van de zwartste bladzijden uit de Belgische beursgeschiedenis: de val van Fortis. Tot 2007 leek alles goed te gaan met de bank. Alle analisten prezen het Fortis-aandeel aan. Fortis was een beetje het goede huisvader-aandeel.

Van 22 naar 0,24 euro

Toen kwam de bankencrash - door de economische crisis konden mensen het geld dat ze bij de banken hadden geleend niet meer terugbetalen - en was Fortis virtueel failliet. Het aandeel kelderde. In oktober 2007 was een Fortis-aandeel nog 22 euro waard. Een jaar later nog maar 0,24 euro. Duizenden en duizenden Belgen zagen hun spaargeld dat ze in Fortis-aandelen hadden gestopt verloren gaan.

De politiek zetten een reddingsactie op. Fortis werd deels aan de Belgische, deels aan de Nederlandse staat verkocht en herrees maar in verschillende stukken, onder andere Ageas.

De beleggers waren kwaad: de Fortis-directie had niet eerlijk gecommuniceerd over de staat van de bank. Al tien jaar procederen de beleggers om - minstens een deel van hun -geld terug te krijgen. Eindelijk is er een schikking. In die schikking is voorzien dat verzekeraar Ageas, als erfgenaam van Fortis, 1,3 miljard euro op tafel legt om de gedupeerden te vergoeden.

Grootste schikking ooit

Het gaat om het grootste schikkingsbedrag ooit in Europa. Naar schatting zo’n 200.000 Fortis-beleggers, die tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 aandelen in hun bezit hadden, komen voor een vergoeding in aanmerking. Zij werden in 2008 misleid door het management. Door de schikking te aanvaarden, verklaart men zich akkoord om geen gerechtelijke stappen te ondernemen.

200.000 of meer?

Ageas heeft al laten weten dat het geld voor de schikking opzij heeft staan. Dat zou dus onder de 200.000 gedupeerden worden verdeeld. Wanneer er alsnog meer gedupeerden zich melden, wordt de 1,3 miljard onder meer mensen verdeeld. (pom)