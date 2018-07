Britse duikers blijven ongelooflijk bescheiden na het redden van Thaise voetballertjes: “Wij zijn geen helden”

Ze speelden een centrale rol bij de reddingsoperatie van de Thaise voetballers in de ondergelopen grot, maar van een ‘heldenstatus’ moeten de Britse duikers niets weten: “We zetten onze unieke vaardigheden die we normaal voor onze eigen interesses gebruiken.”

De twaalf Thaise voetballers en hun 25-jarige coach zaten al negen dagen opgesloten in het ondergelopen grottencomplex van Tham Luang, toen twee Britse duikers de groep levend en wel aantroffen. Wat volgde was een complexe driedaagse reddingsoperatie, waarbij duikers en reddingsmedewerkers van verschillende landen werd ingezet. Alle twaalf tieners en hun coach werden bevrijd.

Het Britse team bestond uit Rick Stanton en John Volanthen, die de groep als eerste bereikten, evenals Chris Jewell, Connor Roe, Josh Bratchley, Jim Warny, Mike Clayton en Gary Mitchell. Inmiddels zijn zij terug thuis, waar ze als helden onthaald werden. Maar zo voelen ze zich helemaal niet, zegt Stanton tegen de BBC. “Wij zijn geen helden. We hebben gewoon unieke vaardigheden, die we gebruikt hebben om iets terug te geven aan de gemeenschap.”

Reddingsoperatie vol twijfels

Dat neemt niet weg dat het een ongelooflijk spannende ervaring was, zegt Stanton nog. “Dit was compleet onbekend terrein. Zoiets als dit is nog nooit gedaan. Natuurlijk waren er twijfels. Maar ik wist dat we een goed team hadden, met goed hulp van de Thaise autoriteiten en de reddingsorganisaties. We hadden dus de beste groep om het plan te doen slagen.”

Toen Stanton en Volanthen uiteindelijk de voetballers en hun coach vonden, was de opluchting dan ook groot: “We waren dolblij en opgelucht dat ze nog in leven waren. We telden met hoeveel ze waren, dertien. Ongelooflijk. Het leek bovendien alsof ze in goede gezondheid verkeerden.”