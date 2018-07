Acht zeldzame neushoorns sterven tijdens transport naar nieuwe thuis: “Dit is een echte ramp”

Acht zwarte neushoorns zijn overleden tijdens een transport naar een ander natuurreservaat in het zuiden van Kenia. Een zware klap, want hun soort is met uitsterven bedreigd. “Dit is een echte ramp”, reageert natuurbeschermer Paula Kahumbu van Wildlife Direct.

“De neushoorns zijn dood. Er is iets vreselijks misgegaan en we moeten weten wat.” Dat zei Kahumbu, nadat hij de Keniaanse regering aanspoorde om hun verantwoordelijkheid te nemen. “We moeten nu dringend het protocol van dergelijke transports herbekijken. Hopelijk kunnen forensische experts ontdekken wat er gebeurd is.”

De Keniaanse regering heeft met onmiddellijke ingang de verhuis van neushoorns verboden.

Had start moeten zijn van nieuw leven

Voor het eerst sinds 1990 kregen zestien zwarte neushoorns uit het Nairobu en Nakuru Park een nieuwe thuis in het Tsavo Est National Park. Daar gingen ze samenleven met 10 à 20 soortgenoten, in de hoop dat ze via een natuurlijke wijze hun populatie kunnen opkrikken. Dat specifieke natuurpark is daar perfect voor: ooit stonden er in die regio immers 2.000 zwarte neushoorns.

Maar die droom zal nu veel moeilijker te verwezenlijken zijn. Acht van de veertien dieren overleefden hun transfer niet. Risico’s zijn natuurlijk niet uit te sluiten tijdens zo’n gevaarlijk transport, maar het is zeer ongebruikelijk dat er zoveel dieren sterven. Tussen 2005 en 2017 bracht het Kenya Wildlife Service (KWS) 149 neushoorns naar een nieuwe locatie. In die twaalf jaar tijd stierven er “maar” acht dieren tijdens het transport.

Wat is er gebeurd?

Tijdens het transport werden alle zwarte neushoorns verdoofd, zodat ze zichzelf, hun soortgenoten en hun verzorgers geen pijn zouden doen. De dieren maken dan hun reis vanuit een grote kist. Daar halen de verzorgers hen uit van zodra ze op de juiste locatie zijn. Dan krijgen de neushoorns drinken en eten, alvorens ze het grote park in mogen. Acht van hen zouden echter nooit meer een stap in de vrije natuur zetten.

De eerste resultaten van het onderzoek wijzen uit dat er sprake is van een ‘zoutvergiftiging’. Die zouden ze zijn opgelopen, toen ze dronken van het water in hun nieuwe habitat. Dat zegt de minister van Toerisme en Fauna, Najib Balala.