Britse politie vindt bron van dodelijke vergiftiging met zenuwgas in huis van slachtoffer

Het zenuwgif novitsjok, dat eerder deze maand gebruikt werd bij het vergiftigen van twee Britten, kwam uit een flesje dat werd gevonden in de woning van een van de slachtoffers. Dat heeft de Britse politie bekendgemaakt.

De 44-jarige Dawn Sturgess uit Amesbury en haar 45-jarige partner Charlie Rowley werden begin juli vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. Sturgess overleed afgelopen zondagaan de gevolgen. Rowley vecht nog altijd voor zijn leven in het ziekenhuis.

Tijdens een onderzoek van de woning van de vergiftigde man werd er een flesje aangetroffen. Uit onderzoek is gebleken dat daar novitsjok in zat, maakte de politie vrijdag bekend. Dat meldt de BBC. De politie probeert er nu achter te komen waar het flesje vandaan komt en hoe het in het huis terecht kwam.

Link met vergiftiging spion?

Bovendien wordt nog onderzocht of het gif dat bij Rowley thuis werd gevonden uit dezelfde partij novitsjok komt waarmeeoud-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter werden vergiftigdin maart van dit jaar. In het geval van de Skripals bleek het om een moordpoging te gaan. Volgens de politie ging het bij de vergiftiging van Rowley en Sturgess vermoedelijk niet om een gerichte aanval.