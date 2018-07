Maandag is het zover: dan strijkt Ronaldo neer bij Juventus

Voor de fans van Juventus wordt maandag een grote dag. De Italiaanse club presenteert dan Cristiano Ronaldo in Turijn. De Oude Dame bereikte eerder deze week een akkoord met Real Madrid over een transfer van de vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar, die sinds 2009 tal van prijzen won in de Spaanse hoofdstad waaronder vier keer de Champions League.