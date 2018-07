Nog nooit werkten er zo veel zelfstandigen door na hun pensioen: “Boost door onbelast bijverdienen”

Een rustige oude dag ­interesseert gepensioneerden niet meer. Nog nooit bleven zo veel zelfstandigen actief na hun pensioen of begonnen loontrekkenden toen pas voor zichzelf. Voor een extraatje of om hun oude klanten niet in de steek te laten. “Onbelast bijverdienen zorgde voor een boost”, zegt Els Schellens van Acerta.

Weet u al wanneer u met pensioen mag? Zelfstandigen wel: als ze 65 jaar worden. “Maar ruim 99.000 van hen kozen ervoor ook daarna nog actief te blijven”, zegt Els Schellens van HR-dienstverlener Acerta. Van alle zelfstandigen was 9,36 procent in 2016 de pensioenleeftijd voorbij. “Gemiddeld gaan ze voor nog eens vijf jaar extra.” Dat blijkt uit de recente cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ), die Acerta analyseerde.

Waarom zelfstandigen actief blijven? Voor Schellens is dat evident. “Velen hebben jarenlang financiële inspanningen gedaan en een klantenbestand opgebouwd. Het is voor zelfstandigen dan ook minder vanzelfsprekend om van de ene op de andere dag te stoppen met werken.”

Na drie jaar is het inkomen van de zogenaamde zelfstandige-na-pensioen wel al gehalveerd. “Zelfstandigen bollen dus uit”, aldus Schellens. “Een huisarts zal bijvoorbeeld patiënten blijven behandelen, maar geen nieuwe aannemen.”

Appeltje voor de dorst

Bovendien moeten heel wat zelfstandigen het met het minimumpensioen van ongeveer 1.300 euro per maand stellen. Een extra appeltje voor de dorst is dan altijd welkom. “Dat 65-plussers sinds 2015 ­onbeperkt mogen bijverdienen, zorgde voor een boost”, zegt Schellens.

Nog opvallend: in 2016 waren er ook 2.668 65-plussers die dan pas een zaak opstartten. Volgens Schellens is ook dat een nieuwe trend. “We ­leven langer, we voelen ons langer fit. Dan wil je die vrijgekomen tijd zinvol besteden. Veel gepensioneerden geven hun kennis als consultant door aan jongeren.”

Gemiddeld verdiende een zelfstandige-na-pensioen 14.579 euro per jaar. Brusselse 65-plussers spanden de kroon met 20.000 euro inkomen extra per jaar, gevolgd door de Walen (ongeveer 16.100 euro) en Vlamingen (een kleine 13.000 euro). “Hoeveel je als zelfstandige verdient, hangt uiteraard af van hoeveel je werkt en van wat je doet”, aldus Schellens. “Mogelijk zijn er in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest meer vrije beroepers, met hogere uurlonen.”