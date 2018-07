Drie verlengingen beginnen te wegen: Kroatië traint zonder vijf basiskrachten

Twee dagen voor de WK-finale tegen Frankrijk heeft Kroatië zonder bijna de helft van de basisploeg getraind. De Kroatische bondscoach Zlatko Dalic trainde vrijdag met een uitgedunde groep in het Loezjniki-stadion, waar zondag de eindstrijd van de mondiale eindronde wordt gespeeld. Doelman Danijel Subasic, de verdedigers Sime Vrsaljko, Dejan Lovren en Ivan Strinic en aanvallende middenvelder Ivan Perisic lieten zich niet op het veld zien.

De Kroaten hebben al een wedstrijd meer in de benen dan de Fransen. De ploeg van Dalic speelde op het WK drie keer een verlenging van een half uur. Tegen Denemarken en Rusland had Kroatië ook nog strafschoppen nodig om te winnen, in de halve finale tegen Engeland sloegen ze in de verlenging toe.

Ivan Rakitic begint zondag in Moskou aan zijn 71e wedstrijd van dit seizoen, een record. De Kroatische middenvelder speelde 55 duels voor zijn Spaanse club FC Barcelona, de WK-finale wordt zijn zestiende interland dit seizoen.

Rakitic: “Frankrijk staat tegen 4,5 miljoen Kroaten in finale”

Volgens middenvelder Ivan Rakitic zullen alle inwoners van Kroatië in het hart en de gedachten van de spelers van het nationale elftal zitten wanneer ze het zondag in de finale van het WK opnemen tegen Frankrijk. Dat zei de Kroaat vrijdag op een persconferentie in de aanloop naar de grote wedstrijd.

“Dit is voor iedereen een historische wedstrijd. Er zullen 4,5 miljoen Kroaten op het veld staan,” verklaarde de speler van Barcelona, doelend op het totale inwonersaantal van zijn land. “We hebben een speciale band en relatie met ons land. Als je dat heilige shirt aantrekt, dan word je een ander persoon.”

“Moest er een stadion bestaan dat 4,5 miljoen fans zou kunnen herbergen, dan zou het volzet zijn,” vervolgde Rakitic. De Kroaat meent dat de steun van ver buiten de grenzen van het kleine Balkanland komt. Daarvan getuigen de verschillende sms’jes die hij vanover de hele wereld krijgt. “Ik heb het gevoel dat er honderden miljoenen mensen achter ons staan. Ik krijg berichten vanuit alle hoeken van de wereld. We hebben de harten van mensen vanover de hele wereld bereikt, hetgeen aantoont dat we verdiende finalisten zijn.”

Rakitic zei ook dat de Kroaten enorm veel respect hebben voor het Franse elftal en dat ze de finale niet zien als een kans op wraak voor de verloren halve finale in 1998. De 30-jarige middenvelder heeft overigens veel over om de beker in de lucht te kunnen steken. “Ik zou met plezier mijn pensioen accepteren mocht dat de prijs zijn die ik moet betalen om kampioen te worden. Voor mij maakt het niet uit of ik dat moment als verdediger of als invaller zou meemaken.”

“Toen ik begon als international had ik de droom om om de twee jaar een grote finale te spelen. Zulke finales bereiken is een wens die uitkomt. Dit is de grootste wedstijd van ons leven en we willen het veld met geheven hoofd verlaten,” besloot Rakitic.

Kroatië strijdt zondag in het Loezjniki-stadion in Moskou tegen Frankrijk om de wereldbeker.