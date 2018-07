Herfsttaferelen bij 28 graden: bladeren vallen nu al van de bomen

De droogte zorgt niet alleen voor dorre gazonnen en wanhopige landbouwers, maar ook voor heuse herfsttaferelen. Wie vandaag onder bomen wandelt, ziet en hoort de afgevallen bladeren kraken onder zijn teenslippers. “Verschillende bomen snakken naar water en stoten hun bladeren af”, zegt Koen Es van de Plantentuin in Meise.

Foto: Simon Mouton

Vooral de wilg en de populier lijken er last van te hebben. Maar ook lijsterbessen en beuken verliezen zo’n vier maanden te vroeg bladeren. Is de herfst al in het land? “Neen”, zegt Koen Es. “Herfst mag je het niet echt noemen. Het is een ander fenomeen dat zich hier afspeelt. Tijdens de herfst verkleuren alle bladeren van een boom, om daarna ook allemaal af te vallen. En dan gaat de boom in winterslaap. Hier zien we dat er maar een deel van de blaadjes afvalt, de rest blijft hangen. De bomen staan op die manier wat dunner in blad, maar de kruin blijft wel groen.”

Het gaat hier puur om verdediging, zegt Es. Een manier waarop de boom bij dit weer in leven probeert te blijven. “Je moet weten dat een boom dagelijks honderden liters water verdampt via de blaadjes. Dat water is nu zeer schaars, dus moet de verdamping ingeperkt worden. En dat kan enkel met minder bladeren.”

Net zoals bij de mensen

Wie in zijn tuin een boom heeft staan die bladeren verliest, moet dus niet panikeren. “Net zo goed komt alles opnieuw in orde”, zegt Koen Es. “Het is maar een deeltje dat echt zal sneuvelen. De zwakkeren. Net zoals dat momenteel ook bij mensen het geval is. Vooral ouderen en zieken komen bij dit warme weer in de problemen.”

Al moet je met de jonge boompjes blijkbaar ook opletten. “Diegene die nog niet lang geleden aangeplant zijn, zijn wel zeer kwetsbaar”, zegt Griet Buyse van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). “Die hebben echt wel extra water nodig. Anders verdorren ze compleet. En het gaat niet alleen om diegene die dit jaar aangeplant zijn. Een van onze medewerkers zag deze week nog boompjes van tien jaar oud die het moeilijk hebben.”

Bossen veranderen

Volgens Joris Gansemans van Natuurpunt is ook de locatie bepalend. “In steden zul je het vaker zien, omdat het daar sowieso droger is dan in bossen die toch meer water ophouden. Al kunnen beukenbossen er ook wel last van hebben. Dat is een soort die niet diep wortelt en het daarom moeilijk heeft tijdens droge zomers.”

Foto: Simon Mouton

Als die droge zomers in de toekomst almaar vaker zullen voorkomen, dreigen we die iconische beukenbossen zoals het Zoniënwoud te verliezen. “In de plaats zullen er andere, meer zuidelijkere bomen komen. In Oudenaarde zien we dat al zeer mooi in bos ’t Ename. In geen tijd is de okkernoot daar fors uitgebreid. Vijftien jaar geleden stond er één, nu zijn het er al tientallen en verdwijnt de beuk er langzaam.”

Onweer op komst

De droogte is trouwens nog niet ten einde. “Vanaf dinsdag verhoogt de kans op buien of lokaal onweer in Vlaanderen”, zegt weerman David Dehenauw. “Maar daarmee zeg ik niet dat het overal zal regenen. Net zo goed blijft het op bepaalde plaatsen kurkdroog. Een malse regenbui die een dag boven ons land blijft hangen, zie ik nog steeds niet op de weerkaarten verschijnen.”