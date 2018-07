Anderlecht klopt ook A-ploeg van Ajax: Dimata maakt indruk, Santini scoort wereldgoal

In een uitverkocht Olympisch Stadion in Amsterdam won Anderlecht vanavond met 1-3 tegen Ajax. Anderlecht startte in een 3-4-1-2 opstelling met Santini en Dimata voor het eerst samen in de spits en Gerkens in steun. Bij de Amsterdammers stonden WK-gangers Ziyech (Marokko) en Dolberg (Denemarken) aan de aftrap.

Verdedigende aanwinst Ognjen Vranjes zorgde voor het eerste wapenfeit van de match met een snoeiharde tackle op de vinnige Labyad. Een stevige fout die terecht bestraft werd met geel. Op het kwartier pakte doelman Didillon – ook een nieuwkomer – uit met een fantastische reflex om Dolberg van het openingsdoelpunt te houden. Anderlecht ontsnapte en kwam vijf minuten later zelf op voorsprong. Een uitbraak van Dimata werd nog afgestopt door Onana maar Santini was goed gevolgd en duwde de 0-1 binnen. Lang kon Anderlecht niet genieten van die gevleide voorsprong. De ongrijpbare Labyad slalomde vanop links naar het centrum en bediende Neves die Didillon kansloos liet. Anderlecht zag even sterretjes maar kon rekenen op een sterk keepende Didillon en herstelde nog voor de rust het evenwicht.

Santini op z’n Zlatans

In de tweede helft klom Anderlecht opnieuw op voorsprong. Een ongrijpbare Dimata werd foutief afgestopt in de zestien en zette de strafschop zelf feilloos om. In de 65e minuut pakte Ivan Santini uit met een vleugje magie Een prima voorzet vanop links van Cobbaut werd door de Kroaat binnen getoverd met een weergaloze hak. Een fantastisch doelpunt dat het Amsterdamse publiek met heimwee deed terugdenken aan de tijden van Zlatan Ibrahimovic in de ArenA.

Ajax probeerde daarna nog wel op zoek te gaan naar de aansluitingstreffer maar slaagde er niet meer in om grote kansen af te dwingen. De ingevallen Zakaria Bakkali kwam op de tegenaanval zelfs nog twee keer dicht bij de 1-4.

Anderlecht: Didillon – Vranjes, Bornauw, Milic– Saelemaekers, Trebel, Makarenko, Cobbaut – Gerkens – Santini, Dimata (70’ Bakkali)

Ajax: Onana – Mazraoui (46’ De Jong), Schuurs, Wöber, Bakker – Van de Beek (46’ Orejuela), Eiting, Ziyech (46’ De Jong) – Neres, Dolberg (65’ Huntelaar), Labyad.

Gele kaarten: 11’ Vranjes

Doelpunten: 20’ Santini 0-1, 22’ Neres 1-1, 56’ Dimata (penalty) 1-2, 65’ Santini 1-3