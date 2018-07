Beste vriendin steekt Sarah zeventien keer neer tijdens seksspelletje en fluistert: “Sorry, prinses”

“Sorry, prinses.” Dat zei de beste vriendin van Sarah Holden (25) uit Sheffield, toen ze tijdens een dronken seksspelletje plots een mes bovenhaalde. Hun fantasie liep volledig uit de hand. Zeventien keer stak Shaunna Littlewood de jonge vrouw neer, terwijl ze steeds die twee woorden prevelde. Nu kent ze haar straf.

Shaunna en Sarah waren hartsvriendinnen. Ze speelden samen als zevenjarige buurmeisjes, ze lachten samen tijdens hun schooltijd, ze babbelden bij toen ze ouder werden. Altijd was het gezellig, maar nooit waren de meisjes verliefd. Toen Sarah (25) plots tijdens een dronken avond een kus gaf aan Shaunna (26) schrok die dan ook. Zonder aarzelen reageerde ze echter.

“Tot mijn verbazing nam ze mijn hand en leidde ze me naar haar slaapkamer”, verklaarde Sarah aan The Sun. “Ze legde me op haar bed en keek me recht in de ogen. ‘Mag ik je vastbinden?’ vroeg ze. Ik was zo van mijn melk dat ik ‘ja’ zei.” Zonder er verder nog veel woorden aan vuil te maken, nam Shaunna de riemen van haar badjassen om Sarahs armen en benen vast te binden aan de bedstijlen. Spannend, dat was het wel, maar Sarah had nooit gedacht dat ze eigenlijk bang had moeten zijn. “Ik vertrouwde haar en had me nooit kunnen inbeelden wat er daarna zou gebeuren.”

“Sorry, prinses”

Sarah kon zich niet bewegen, toen Shaunna plots naar de keuken verdween. Enkele seconden later stond ze opnieuw voor het bed, maar dan met één arm op haar rug. De schok was dan ook groot, toen Shaunna plots een mes van 30 centimeter lang in de maag van haar beste vriendin plantte.

“Ik herinner me alleen dat ik een verschroeiende pijn voelde in mijn been en iets zilverachtigs zag schitteren. Ik wilde om hulp roepen of haar smeken om te stoppen, maar mijn tong voelde dik en zwaar in mijn mond. En ik kon nauwelijks een geluid voortbrengen”, herinnert Sarah zich. En toen werd alles zwart.

Shaunna zou Sarah zeventien keer steken vooraleer ze ophield. Ze plantte het mes in haar hals, haar gezicht, haar buik en haar benen. Nadien belde Shaunna een andere vriendin op, om te vertellen wat ze gedaan had.

Vragen

Toen Sarah wakker werd, lag ze aan allerlei draadjes in het ziekenhuis. Ze had een klaplong en talloze inwendige bloedingen. Het had geen hart gescheeld of haar hart was geraakt. Praten kon ze niet, want daarvoor was ze te zwaar toegetakeld. Met een bord en stift kon ze communiceren. Haar eerste vraag: ‘Waar is Shaunna, is ze in orde?’ Het duurde even voor de twintiger besefte dat het haar beste vriendin was, die haar dit had aangedaan.

“Ik wil weten waarom ze het deed, maar waarschijnlijk kom ik er nooit achter. Ze heeft niet alleen onze vriendschap uit elkaar gerukt, maar ook letterlijk mij kapot gemaakt”, aldus de twintiger. Zij zal nu immers moeten leren leven met de littekens, die volgens haar artsen niet meer zullen verdwijnen. “Ik vertrouwde Shaunna omdat ze mijn beste vriendin was. Maar door wat ze me heeft aangedaan, vertrouw ik niemand meer, zelfs mijn eigen familie niet. Ik vind het vreselijk om mezelf in de spiegel te zien door mijn littekens.

Straf

Ondertussen heeft Shaunna de consequenties van haar daden mogen ervaren. De rechter stuurde haar deze week naar de gevangenis voor een celstraf van minimum zeven jaar. Omdat ze eerder al veroordeeld was voor het slagen van een andere vrouw in 2014, kan het zijn dat die straf nog verlengd wordt.