Charleroi onderuit tegen het Duitse Mainz

Charleroi heeft zijn oefenstage in het Nederlandse Mierlo verloren met 2-0 van de Duitse eersteklasser Mainz.

De Carolo’s speelden het eerste half uur goed mee, maar toen schakelden de Duitsers een versnelling hoger. Brosinski zette Mainz vlak voor rust op voorsprong vanop de stip, na een fout van Baby. Op het uur wisselde Mazzu tien spelers, enkel Perbet, die even daarvoor nog de lat had geraakt vanop 45 meter, bleef staan. Enkele minuten later profiteerde Ujah van balverlies van Gholizadeh om de Duitse voorsprong te verdubbelen.

Woensdag oefent Charleroi tegen Dijon, zaterdag volgt een galaduel tegen Nice.

Doelpunten: 45’ Brosinski (strafschop) 0-1, 65’ Ujah 0-2

Charleroi: Mandanda (61’ Baume), Marinos (61’ Busi), Martos (61’ Rodes), Dessoleil (61’ Zajkov), Nurio (61’ Willems), Grange (61’ Fall), Ilaimaharitra (61’ Hendrickx), Diandy (61’ Noorafkan), Baby (61’ Benavente), Perbet (75’ Bedia), Bedia (61’ Gholizadeh)