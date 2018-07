Advocaat waarschuwt: “Wie Fortis-schikking aanvaardt, kan nadien niet meer handelen”

Brussel - Het advocatenkantoor Modrikamen gaat met zijn cliënten de te volgen strategie bepalen nu het gerechtshof in Amsterdam de Fortis-schikking van 1,3 miljard euro voor gedupeerde beleggers bindend verklaard heeft. Modrikamen vertegenwoordigt een deel van de vroegere Fortis-aandeelhouders.

“Maar wie het akkoord (met Ageas) aanvaardt, zal nadien niets meer kunnen doen”, aldus advocaat Mischaël Modrikamen.

Modrikamen heeft in Brussel nog altijd een gerechtelijke procedure lopen tegen de ontmanteling van Fortis in het weekend van 4 en 5 oktober 2008. Die rechtszaak tegen BNP Paribas (de Franse bank die de Belgische bankpoot van Fortis overnam) om een schadevergoeding van 5 miljard euro, plus intresten, te bekomen, gaat voort.