William Carvalho trekt naar Betis Sevilla

Betis Sevilla heeft William Carvalho (26) aangetrokken. De Portugese international, die overkomt van Sporting Lissabon, zette zijn handtekening onder een vijfjarig contract.

De verdedigende middenvelder, die in 2012-13 op uitleenbasis aantrad voor Cercle Brugge, kroonde zich in 2016 met Portugal tot Europees kampioen. Carvalho telt 47 caps. Op het WK in Rusland werden Carvalho en co. in de achtste finales uitgeschakeld door Uruguay.

Carvalho is één van de spelers die bij Sporting een transferverzoek indienden, nadat midden mei enkele supporters de coach en spelers aanvielen op training om zo hun onvrede te uiten over de sportieve gang van zaken.