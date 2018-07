Feestdagen uit schoolbrochure geschrapt, na politieke discussie over Offerfeest

Wevelgem - Het goedkeuren van de schoolbrochure voor het gemeentelijk onderwijs is op een gemeenteraad meestal een formaliteit. Maar in het West-Vlaamse Wevelgem leidde een felle discussie tussen meerderheidspartij CD&V en oppositiepartij N-VA ertoe dat er geen kalender met feestdagen meer is opgenomen als bijlage.

Al jarenlang krijgen de ­ouders dat overzicht van alle feestdagen, waaronder de data van communies en lentefeest, maar ook van het Suikerfeest en het Offerfeest. Net dat stootte de N-VA-fractie tegen de borst. De partij vond het niet kunnen dat daarentegen niet alle christelijke feestdagen waren vermeld.

“De belangrijkste christelijke feestdagen stonden erop, maar N-VA vond het niet neutraal genoeg”, zegt burgemeester Jan Seyn­haeve. “Voor de ouders is het spijtig dat er geen handig overzicht van alle feestdagen meer in de brochure zal zitten, maar we wilden een zinloze discussie vermijden.”