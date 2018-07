Chef voetbal Ludo Vandewalle rekent erop dat Rode Duivels WK in schoonheid afronden: “Behoud je trots, pak dat brons”

Ze waren naar Rusland gekomen om geschiedenis te schrijven. 23 jonge helden, klaar om hun grote voetbaltalent aan de wereld te tonen. Pas na vijf wedstrijden brak de betovering die een wereldtitel had kunnen opleveren. Maar het is niet gedaan. Wereldkampioen worden zit er niet meer in, de mooiste Belgische prestatie op een WK ooit nog wel. Daarom: plaats het juiste orgelpunt en pak dat brons.