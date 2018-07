Bourgeois wilt een Vlaams museum, wij vroegen 11 Vlamingen wat er volgens hen zeker in moet komen

Een Vlaams museum dat “onze geschiedenis en onze cultuur” tot leven laat komen. Daarvoor pleitte minister-president Geert Bourgeois (N-VA) tijdens zijn 11 julitoespraak. Hij verwees daarbij naar vergelijkbare musea in het buitenland: in Leeuwarden staat een Fries museum, volgend jaar opent in het Duitse Beieren het Museum der Bayerischen Geschichte. Bourgeois beseft dat zijn voorstel een opdracht is voor de volgende regering. Ter voorbereiding vroegen wij aan acht Vlamingen wie of wat zéker een plaatsje moet krijgen in het Vlaams museum.