Henri (6) schrijft bijzondere brief naar minister Geens: “Waarom mag ik niet met mijn mama trouwen?”

Damme -

Zes jaar is Henri Lenoir, maar hij is nu al een echte doorzetter. Het zoontje van Febronie De Leyn en Jonas Lenoir ziet zijn mama zo graag dat hij met haar wil trouwen. Maar dat mag niet van de wet. Daarom schreef hij zelfs een brief naar ­minister van Justitie Koen Geens. Tot zijn verrassing kreeg hij een handgeschreven antwoord van de ­minister zelf.